В Лос-Анджелесе прошла 84-ая церемония кинопремии «Оскар»

Его конкурентами были картины «Боевой конь», «Древо жизни», «Жутко громко и запредельно близко», «Полночь в Париже», «Потомки», «Прислуга», «Хранитель времени» и «Человек, который изменил всё».

Снявший «Артиста» Мишель Хазанавичус получил «Оскар» как лучший режиссер.

Сыгравший в этой картине главную роль Жан Дюжарден был признан лучшим актером, победив в этой номинации, в частности, Брэда Питта и Джорджа Клуни.

Лучшей актрисой была признана Мэрил Стрип («Железная леди»). Для нее это уже третий «Оскар» в карьере.

Лучшей актрисой второго плана стала Октавия Спенсер («Прислуга»), лучшим актером второго плана – Кристофер Пламмер («Начинающие»).

Лучшим мультфильмом члены академии назвали картину «Ранго».

Лучшим иностранным фильмом стала иранская драма «Развод Надира и Симин».