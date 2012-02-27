В Лос-Анджелесе прошла 84-ая церемония кинопремии «Оскар»
Немой фильм «Артист» получил «Оскар» как лучший фильм года на 84-й церемонии вручения наград Академии киноискусств, которая проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Его конкурентами были картины «Боевой конь», «Древо жизни», «Жутко громко и запредельно близко», «Полночь в Париже», «Потомки», «Прислуга», «Хранитель времени» и «Человек, который изменил всё».
Снявший «Артиста» Мишель Хазанавичус получил «Оскар» как лучший режиссер.
Сыгравший в этой картине главную роль Жан Дюжарден был признан лучшим актером, победив в этой номинации, в частности, Брэда Питта и Джорджа Клуни.
Лучшей актрисой была признана Мэрил Стрип («Железная леди»). Для нее это уже третий «Оскар» в карьере.
Лучшей актрисой второго плана стала Октавия Спенсер («Прислуга»), лучшим актером второго плана – Кристофер Пламмер («Начинающие»).
Лучшим мультфильмом члены академии назвали картину «Ранго».
Лучшим иностранным фильмом стала иранская драма «Развод Надира и Симин».
Александр Пэйн, Нат Факсон и Джим Рэш («Потомки») были награждены за лучший адаптированный сценарий, Вуди Аллен («Полночь в Париже») получил приз за лучший оригинальный сценарий.