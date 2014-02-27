Ателье ABT построило 730-сильный универсал Audi RS6

В список доработок, увеличивших мощность двигателя, вошла установка фирменного электронного блока управления мотором и новой выпускной системы из стали. Силовая установка позволяет универсалу набирать первую «сотню» за 3,3 секунды – на шесть десятых секунды быстрее стандартной машины. Максимальная скорость увеличится с 250 до 320 километров в час.

Тюнингованный универсал Audi RS6 также оснастили регулируемыми пружинами, 22-дюймовыми алюминиевыми дисками со спортивными покрышками Dunlop размерности 295/25, а также аэродинамическим обвесом кузова с карбоновыми элементами. В их число вошли: передний и задний спойлер, корпуса зеркал заднего вида, накладки на пороги кузова и рассекатели на передних воздухозаборниках.

Из углепластика выполнены и элементы интерьера, в том числе накладки на передней панели и центральном тоннеле, а также подрулевые лепестки. Кроме того, на рулевом колесе появились светодиодные индикаторы, подсказывающие оптимальный момент для смены передачи.