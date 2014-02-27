Что выгоднее: покупать или строить дом?

В последнее время люди все чаще предпочитают тесным городским квартирам жилье за городом — собственные дома и коттеджи. Это простор, природа, тишина, лес и речка рядом…



Итак, если вы приняли решение о переезде в собственный дом, в первую очередь, нужно решить: покупать готовый дом или взять в собственность участок и разработать собственный проект?

Попробуем разобраться, что же выгоднее.







Покупаем готовый. «Плюсы».

Пожалуй, всем очевидно, что покупка готового дома — это менее хлопотное решение. Итак, Вы получаете:

+ Возможность оценить готовое сооружение сразу — посмотреть внешний вид, расположение комнат, материал стен.

+ Экономию времени. Дом готовый — покупай, перевози мебель и живи!

+ Экономия нервов. Ведь закупать материалы, стоять в пробках и очередях, искать строительные бригады, переживать за конечный итог не придётся. Максимум, что придётся сделать — небольшой ремонт.

В общем, вариант практически идеальный — выбор сегодня большой, найти хорошие дома можно по любому тракту.

Покупаем готовый. «Минусы».

— Как правило, у готовых домов типовые планировки. Внутреннее пространство распределено в расчёте на большинство.

— Хозяин дома или риэлтор сообщат вам недостатки жилья, но, после переезда вы всё равно обнаружите что-то ещё, что вас не устраивает. Кстати, не стоит думать, что собственник хотел скрыть какой-то незначительный факт, быть может, он просто привык к нему и просто не замечает.

— Нужно понимать, что вы, не имея профильного образования, не сможете оценить, как поведёт себя тот или иной материал. Да и вообще, из чего, при каких условиях построен дом? Всё это будет иметь значение при ремонте и эксплуатации.

— Стоимость покупки готового дома выше, чем затраты на строительство аналогичного объекта.

Вывод: если вы встретили дом своей мечты, воплощённый в реальность, да ещё и по разумной цене — берите, не задумываясь. А вот если Вам важна индивидуальность и нет спешки в переезде — читайте дальше.







Строим свой дом. «Плюсы».

Сам факт того, что вы будете жить в доме, построенном собственноручно с первого кирпичика — греет душу. Вы — первый хозяин нового дома. А кроме того:



+ Вы разрабатываете индивидуальную планировку и дизайн помещения. Только вам решать, сколько здесь будет комнат, где кухня, гостиная, кабинет.

+ Экономия денег. Как и на рынке городского жилья, где новостройка дешевле «вторички», здесь дом «с нуля» будет менее дорогим. Кроме того, вы сможете значительно сэкономить, ведь выбор стройматериалов и рабочей бригады будет лежать на ваших плечах, то есть всё это можно организовать по максимально доступной цене.

+ Нужное качество строительства. Когда человек строит для себя, он тщательно продумывает все детали и старается сделать дом долговечным. За качество постройки отвечаете только вы.

Строим дом. «Минусы».

На строительство дома решаются не все. Аргументы следующие:

— Длительность строительства. Да, придётся подождать. особенно, если проект намечен грандиозный или семья может строить только частями — по мере поступлений в семейный бюджет. Так, если в готовый дом можно заехать в течение одной недели, то минимальный срок строительства — 6 месяцев, сюда прибавляем ремонт, расстановку мебели и техники, в общем, совокупные временные затраты составят не менее года.

— Высокая трудоемкость. Если вы не строитель по профессии, то неизбежно столкнётесь с массой вопросов, таких как заказ проекта, выбор бригады, закупка и доставка строительных материалов и многих других организационные моменты.

— Ответственность за оформление документов. Оформление всех справок и походы по нужным инстанциям — за вами.

— Коммуникацию и водоснабжение нужно будет организовать самостоятельно — это обязательные этапы.

Вывод: главное желание — остальное приложится!





