Тагильчане с официальным визитом посетили Кривой Рог: там празднуют 70-ую годовщину освобождения от фашистов (ФОТО)

Среди наших делегатов – глава администрации Тагилстроевского района Геннадий Демьянов, глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, а также директор кадетской школы, по совместительству депутат городской Думы – Алексей Казаринов.

Тагильчане встретились с Головой города Кривой Рог – Юрием Вилкулом, приняли участие в торжественном собрании, обратившись со словами благодарности от Сергея Константиновича Носова ко всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Делегация приняла участие в возложении цветов к монументу «Победа».

Фотографии с официального сайта города

Делегаты из Нижнего Тагила прибыли не с пустыми руками. В дар городу-побратиму они вручили поздравительный адрес и три картины, выполненные в технике гравюры на металле, известного тагильского художника-графика Владимира Зуева, члена Союза художников России, профессора кафедры изобразительного искусства НТГСПА. В триптих вошли гравюра с изображением Никиты и Акинфия Демидовых и две гравюры с видами города, на которых изображены самые узнаваемые символы Тагила - вид на сторожевую башню на Лисьей горе и на Театральную площадь.

В ходе экскурсии по городу тагильчанам показали работу спортивного сооружения с искусственным льдом «Ледовая арена», а программу также вошло посещение видеогалереи Криворожского городского историко-краеведческого музея.

К слову, все участники делегации отметили, что прием города-побратима оправдал все самые приятные ожидания. Кстати, вчерашнее обращение «мирных жителей» Кривого Рога к Нижнему Тагилу через городской портал TagilCity.ru, возможно, и является следствием визита нижнетагильской делегации. Отдельно отметим, что обсуждение этой новости вызвало широкий резонанс среди пользователей портала.