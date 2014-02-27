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Тагильчане с официальным визитом посетили Кривой Рог: там празднуют 70-ую годовщину освобождения от фашистов (ФОТО)
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Тагильчане с официальным визитом посетили Кривой Рог: там празднуют 70-ую годовщину освобождения от фашистов (ФОТО)

27 февраля 2014, 09:50Общество
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