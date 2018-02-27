Капитальный ремонт нижнетагильской школы № 56 выполнен на 40% (ВИДЕО)

25 февраля на суд главы Нижнего Тагила были представлены эскизные планы и материалы внутренней отделки школы №56. Разработчик представил несколько вариантов исполнения входной группы и цветовой гаммы линолеума. В результате предпочтение отдали светлым тонам.

Около 40% работ по капитальному ремонту школы уже выполнено. Перед подрядчиком стоит задача – открыть обновленную школу 1 сентября 2018 года. В случае успеха полученный опыт ремонта будет перенесён на другие образовательные учреждения города.

В 2019 году в школе № 56 начнётся возведение спортивного зала, которого раньше в учреждении не было, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»