Капитальный ремонт нижнетагильской школы № 56 выполнен на 40% (ВИДЕО)
27 февраля, 09:35Общество
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Эскизные планы и материалы внутренней отделки обновленной школы № 56 представлены мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 февраля на суд главы Нижнего Тагила были представлены эскизные планы и материалы внутренней отделки школы №56. Разработчик представил несколько вариантов исполнения входной группы и цветовой гаммы линолеума. В результате предпочтение отдали светлым тонам.
Около 40% работ по капитальному ремонту школы уже выполнено. Перед подрядчиком стоит задача – открыть обновленную школу 1 сентября 2018 года. В случае успеха полученный опыт ремонта будет перенесён на другие образовательные учреждения города.
В 2019 году в школе № 56 начнётся возведение спортивного зала, которого раньше в учреждении не было, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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