Нижнему Тагилу нужны продавцы, айтишники и… врачи

В Нижнем Тагиле потребность в кадрах испытывают Демидовская городская больница, Детская городская больница, городские больницы № 4 и № 1, стоматологическая поликлиника. Врачи и младший медицинский персонал требуются и в коммерческих медицинских учреждениях города.

Зарплата врачей стартует с отметки в 25 тыс. рублей, но в среднем медицинскому и фармацевтическому персоналу в Нижнем Тагиле работодатели готовы платить 22,3 тыс. рублей. Примерно столько же может приносить работа в продажах. Зарплата врача сопоставима с зарплатой администратора магазина. Все вакансии и зарплаты Нижнего Тагила по ссылке http://ru.jobsora.com/sv/nizhny-tagil.

В Минздраве Свердловской области не раз озвучивали кадровую проблему отрасли. Сегодня региону не хватает участковых терапевтов и педиатров, неврологов и эндокринологов, офтальмологов. По данным Jobsora.com, высок спрос и на врачей ультразвуковой диагностики, гинекологов, пульмонологов.

Большинство жалоб от пациентов медицинских учреждения связано как раз с нехваткой врачей. Как уже было сказано ранее, данная проблема характерна не только для Свердловской области. Не редки случаи, когда записи к терапевту приходится ждать две недели, а приема узких специалистов — более месяца.

В медицинских учреждениях региона в этом году должно появится более 250 врачей. В первую очередь речь идет о сельских территориях, где нехватка кадров ощущается особенно остро. Напомним, что в Свердловской области реализуется проект «Сельский миллион», в рамках которого врачи могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

По официальным данным, региону необходимо около 600 врачей. Чтобы хоть как-то сократить нехватку медицинских кадров, Минздрав увеличивает число целевых мест в медицинском университете. Также в области планируется открыть ординатуры, куда будут принимать студентов по специальности «врач скорой помощи».