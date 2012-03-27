Банк24.ру: Теперь и «гора идет к Магомеду»

Ежедневно расчетный счет «с доставкой в офис»заказывают порядка 10 челябинских компаний. Во-первых, таким образом они экономят своё время, а во-вторых, и деньги. Ведь в Банке24.ру действует специальная акция «Тест-драйв» , благодаря которой при заказе выезда специалиста клиент получает месяц БЕСПЛАТНОГО ведения расчетного счета по тарифному плану «Универсальный».

Мы давно задумывались о смене обслуживающего банка, так как скорость проведения платежей и работа онлайн сервисов была не на высоте. А когда узнали от контрагентов, что в Банке24.ру платежи реально «летают» за 5 минут, да ещё и можно «вызвать» специалиста банка для открытия счета прямо в офис, сразу воспользовались. Счет открыли очень быстро, помогли заполнить документы.Нравится, и то, что банкпостоянно радует новыми сервисами, такими как информирование контрагентов, смена директора онлайн и другими поделился впечатлениямиАлександр Кобыляков, официальный дилеркомпании «Релакс».