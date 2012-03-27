Как лучше продвигать свой сайт

Так вот, созданный для организации сайт, должен быть хорошо выполненным и максимально раскрученным в поисковых системах. Таким образом, люди, которые ищут то, что можете предложить им вы, попадают на ваш сайт. И тут, в зависимости от того, насколько ответственно вы отнеслись к контенту на сайте, вы можете надеяться, что человек станет вашим клиентом.

Если вы решили начать продвижение сайта самостоятельно, то вам необходимо выполнять некоторые условия.

Во-первых, раскрутка сайта не должна быть противозаконной, то есть должна соответствовать нормам и правилам законодательства и моральных устоев. Далее, сайт должен быть максимально оптимизирован для поисковых систем. Здесь важно учитывать конкурентоспособность запросов, частоту, и т.п. Подбор и определение уровня запросов можно производить с помощью специализированных ресурсов, которые предлагаются поисковыми системами. Здесь можно определить и количество запросов по данной поисковой фразе, и количество ответов, которые предлагаются интернетом, а также частоту фразы и многое другое.

Таким образом развитие вашего сайта в интернет среде, всецело зависит от правильности подобранных фраз для оптимизации сайта. Однако, не стоит забывать о том, что ключевые фразы должны соответствовать и тематике сайта. Также поисковое продвижение можно осуществлять не по всему интернету, а касательно конкретной местности. То есть вы определяете регион для своего сайта и раскрутку производите с упором на этот регион. В этом случае, поисковые запросы будут гораздо качественнее реагировать именно в этом регионе, что очень удобно как для пользователей так и для вас.