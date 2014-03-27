Новые поступления! Одежда для мам, хипситы, слинги, слингобусы!
27 марта 2014, 14:30ОбществоMink
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У нас столько нового, что даже не знаем с чего начать... Подушки для кормления, слингобусы, стильная одежда (уже в наличии и в пути весенне-летняя коллекция обновок).
У нас столько нового, что даже не знаем с чего начать...
Подушки для кормления, слингобусы, стильная одежда (уже в наличии и в пути весенне-летняя коллекция обновок). Развивающие игрушки каждые 4 дня - много и разных. Слинги отшиваются в еще более нечеловечески-красивых расцветках и все таком же изумительном качестве. Пришли недорогие хипситы. Появились подарочные сертификаты.
Ждем из печати скидочные карты.
Так же мы стали партнерами Convex-club и для вас всегда рады сделать скидку.
В общем, жизнь в приходом весны налаживается. Приходите!
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