Новые поступления! Одежда для мам, хипситы, слинги, слингобусы!

У нас столько нового, что даже не знаем с чего начать...

Подушки для кормления, слингобусы, стильная одежда (уже в наличии и в пути весенне-летняя коллекция обновок). Развивающие игрушки каждые 4 дня - много и разных. Слинги отшиваются в еще более нечеловечески-красивых расцветках и все таком же изумительном качестве. Пришли недорогие хипситы. Появились подарочные сертификаты.

Ждем из печати скидочные карты.

Так же мы стали партнерами Convex-club и для вас всегда рады сделать скидку.