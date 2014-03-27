Стеклянные перегородки для офисов

Офис – это не только общее место для работы десятков людей, но еще и отличное средство, чтобы продемонстрировать успехи, достигнутые компанией. Именно по оформлению внутренних помещений посетитель будет судить о том, каких высот она достигла, ведь интерьер часто бывает красноречивей самой яркой и красочной рекламы. Одним из популярных элементов интерьера являются цельностеклянные перегородки, которые могут использоваться и как внутренние стены, и как стоящие отдельно конструкции.

Стекло – это не единственный материал, однако перспективы, открывающиеся при его использовании, намного шире тех, что обещают технологии, предполагающие применение пластика, гипсокартона или ДСтП. Офисные перегородки, создаются из закаленного стекла, поэтому прочность у них вполне достаточная. Важной особенностью является то, что опасных осколков, если все же конструкция была разрушена, не остается.

Кабинет, имеющий стеновые панели из стекла, обладает ничуть не меньшей степенью звукоизоляции, чем в том случае, когда стены глухие, однако его размер будет казаться больше, чем на самом деле. Сама конструкция в этом случае выглядит очень современно и позволяет дизайнерам реализовывать самые смелые проекты. Стеклянные перегородки создаются из отдельных сегментов, поэтому стены легко расположить по дуге или ломаной линии.

Стекло – прозрачный материал, однако есть несколько способов, позволяющих избавиться от этого свойства, когда оно является недостатком:

специальные пленки;

матовое стекло;

использование комбинированных элементов.

Непрозрачные пленки позволяют создавать рисунок или могут использоваться для брендирования. Также с одной стороны стекло может быть зеркальным, что часто используется в холлах, для отделения их от внутренних помещений. Матовое стекло пропускает меньше света, но и увидеть что-то через него просто невозможно. Такие офисные перегородки используются и в чистом виде, и в составе комбинированных элементов, сочетающих глухое и прозрачное заполнение.