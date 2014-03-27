В Нижнем Тагиле ребята из реабилитационного центра встретились в киноклубе
Накануне в социально-реабилитационном Центре «Улыбка» состоялся первый показ фильма в рамках одного из направлений работы - «Дискуссионный киноклуб для подростков». Ребята и специалисты центра все вместе посмотрели фильмы определенной тематики, а затем обсудили уведенное, поделились возникшими чувствами и мыслями за чаепитием.
Несовершеннолетним на этот раз был представлен фильм «Дорогой, Вадим Николаевич!», снятый детской студией игрового фильма «Зазеркалье» по мотивам рассказа Кира Булычева «Можно попросить Нину?».
У подростков была возможность самим организовать «зрительный зал» и подготовить все для чаепития. Дети очень ответственно отнеслись к поручению, с удовольствием организовали пространство, старались сделать атмосферу теплой и комфортной для «гостей» - приглашали сотрудников Центра. Заметно было, насколько детям хотелось, чтобы все пришли, почувствовать себя частью единого целого – «семьи», которой им так не хватает.
Опыт такого общения подросткам очень понравился, взрослые в свою очередь отметили добрыми, искренними словами благодарности усилия детей по организации мероприятия. За чаем, взрослые и дети делились чувствами и впечатлениями. Мероприятие прошло на волне доверия, открытости и душевного единения поделились в Центре.
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