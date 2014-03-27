В Нижнем Тагиле ребята из реабилитационного центра встретились в киноклубе

У подростков была возможность самим организовать «зрительный зал» и подготовить все для чаепития. Дети очень ответственно отнеслись к поручению, с удовольствием организовали пространство, старались сделать атмосферу теплой и комфортной для «гостей» - приглашали сотрудников Центра. Заметно было, насколько детям хотелось, чтобы все пришли, почувствовать себя частью единого целого – «семьи», которой им так не хватает.