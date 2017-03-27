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Автохам на зелёном ВАЗе вынудил ходить по сугробам жильцов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автохам на зелёном ВАЗе вынудил ходить по сугробам жильцов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 марта 2017, 10:10ОбществоПавел Щербина
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