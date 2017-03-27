Руководитель движения воркаута в Нижнем Тагиле представил город на молодежном форуме «РОСТ» в Курганской области (ФОТО)

25-26 марта впервые в селе Сафакулево Курганской области прошел двухдневный образовательный форум для молодежи «РОСТ». В мероприятии приняли участие более 100 человек. Среди спикеров был руководитель и основатель движения воркаута в Нижнем Тагиле Рустем Хайрулин.

Во время проведения форума он работал на площадке «Здоровый образ жизни». Общественный деятель из Нижнего Тагила рассказывал молодежи о правильном сбалансированном питании, организации домашних тренировок, а также провел тренировку с весом собственного тела и мастер-класс, продемонстрировав силовые упражнения для самостоятельных занятий.

Кроме этой, были организованы площадки по темам: «Творчество», «Молодежные и детские общественные объединения», «Медиасфера». Спикеры из УрФО и Татарстана рассказывали о важных моментах в данных направлениях.

Рустем Хайрулин рассказал, что был приятно удивлен активностью и заинтересованностью участников форума. Также он успел посетить и часть других площадок. Рустем считает, что подобные мероприятия необходимы для развития интеллектуального, творческого и духовного потенциалов молодежи, об этом сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».