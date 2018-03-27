Поджог стал причиной пожара в доме барда Новикова в «Бухте Квинс» в Екатеринбурге

Несмотря на то, что ни к сгоревшему помещению, ни к отряду погорельцев не имею ни малейшего отношения, не могу остаться от события в стороне. Прочитав прежние интервью председателя кооператива Булатовой из «горящей точки», вся округа ломает голову над вопросом: как ей удалось узнать о пожаре раньше пожарных, примчаться на другой конец города задолго до них и вызвать их, если верить ее интервью, с первым «красным петухом»? Полагаю, что такое возможно только в двух случаях: или примчавшись в ступе на метле, или сидя с биноклем в соседних кустах. Очень осторожно обращаясь со спичками.