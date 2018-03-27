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Поджог стал причиной пожара в доме барда Новикова в «Бухте Квинс» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поджог стал причиной пожара в доме барда Новикова в «Бухте Квинс» в Екатеринбурге

27 марта, 10:00Общество
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