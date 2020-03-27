Осторожно, фейк! Как мировая инфодемия добралась до Нижнего Тагила

Начнём с тагильской повестки. После того, как коронавирус пришёл в Россию, в соцсетях и мессенджерах то и дело распространяются предупреждения о якобы готовящихся властями мероприятиях: будут рейды, город закроют, введут комендантский час. Только вчера, 26 марта, в whatsapp-чатах начали активно рассылать сообщение о планируемых проверках в детско-юношеских секциях и кружках — мол, если они продолжат работу, то руководители школ и тренера будут наказаны, а за появление детей в общественных местах заставят платить штраф их родителей.

В тот же день полиция опровергла эти данные, но до того многие тагильчане уже успели напугаться и отправить фейк своим знакомым и раскидать по пабликам в соцсетях.

Тагильчан пугают фейковой новостью о комендантском часе из-за коронавируса

Информация о рейдах и штрафах «за гуляющих подростков» распространялась и в других регионах. Так, издание Primpress.ru рассказало о подобной рассылке в Приморье.

Порой на фейки ведутся и представители СМИ. Издание «Тагильский вариант» опубликовало заметку о поселившихся в отеле «Демидов-плаза» спортсменах из Германии, которые заражены коронавирусом. Но коллеги из АН «Между строк» выяснили, что иностранцы сняли гостиничную бронь и не приехали в город.

Из-за распространения фейков, обыгрывающих тему эпидемии, Всемирной организации здравоохранения пришлось ввести новый термин — инфодемия — и завести отдельную страницу с разоблачением мифов о вирусе.

Один из самых привлекательных плацдармов для фейкоделов — количество заболевших. Когда стало известно о первом выявлении коронавируса в Москве, по соцсетям пошла волна сообщений о 20 тысячах инфицированных. Напомним, по официальным сведениям, на данный момент во всей России зафиксировано чуть больше тысячи пациентов с положительным результатом теста на Covid-19. В то же время распространялись предупреждения о распылении дезинфицирующего средства с вертолётов — ложь быстро разоблачили.

Иностранные граждане тоже не застрахованы от лжеинформациии. На фоне того, что новый вирус подхватили и знаменитости, в список его жертв стали включать всё новых и новых известных людей, в частности Папу Римского, что опровергло итальянское правительство. Издание Sputnik проверило жалобы на то, что алматинские врачи вынуждены шить спецкостюмы из простыней, и выяснило, что медицинский персонал обладает всем необходимым в достаточном количестве.

Актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом

На «России 24» раскрыли слух, что носителям вируса могут быть только определенные народы — китайцы, вьетнамцы, японцы. Совсем уж жуткий фейк разоблачили журналисты НТВ — «Смертельная китайская записка». Якобы к жителям Уссурийска подходят граждане Китая с просьбой прочитать мелкий текст на листе бумаги, те, выполняя просьбу, подносят её близко к лицу, и у них начинается головокружение, головная боль, жжение, температура и потеря сознания.

Ещё одна «подходящая» тема — дефицит продуктов. В сети то и дело демонстрируются видео и фото с пустыми прилавками и комментариями, что в условиях эпидемии товары первой необходимости быстро раскупаются, что в свою очередь провоцирует ажиотаж. Торговым сетям пришлось успокаивать покупателей и дополнительно сообщать, что нехватки продуктов нет.

Поскольку коронавирус — болезнь новая и неизвестная, легко сыграть на способах её лечения. Постоянно появляются новые защитные рекомендации и рецепты: от чеснока и уксуса, водки и табака или кунжутного масла, а также внезапно отбеливателя и коровьей мочи (?!) до арбидола. Впрочем, последнее не то чтобы фейк — скорее, агрессивный маркетинг в условиях актуальности спроса на рынке. Из-за рекламы этого средства, как помогающего в лечении коронавируса, началась антимонопольная проверка.

ФАС проверяет производителя «Арбидола» из-за рекламы о лечении им коронавируса

Немало кто воспринял пандемию как попытку заработать. Некоторые страховые компании продают полис от коронавируса на 180 дней стоимостью от 500 до 1500 рублей: в случае заражения человек будет получать от 3 до 6 тысяч рублей за каждый нерабочий день, а при летальном исходе родственники пострадавшего получат от 300 тысяч до миллиона рублей. Однако представители отрасли заподозрили, что у этого предложения есть серьёзные «дыры», и, вероятно, застрахованный не получит ничего.

На Авито за 4999 продают антикоронавирусный кулон от шаманов из Карелии, рассказали на «России 24». Также телекорреспонденты канала предупредили о появлении инстаграм-целителей, «специализирующихся» на коронавирусе, а также в качестве примера фейков рассказали о бананах-убийцах, которые якобы являются носителями Covid-19.

Но если попытки заработать имеют хоть какой-то практический смысл, то в Уссурийске работник местного завода ради забавы записал видео, где сообщил о заражении коронавирусом своего начальства. Правда, он разместил запись лишь в закрытом чате для коллег, но поскольку она ушла в массы, это послужило поводом для следственной проверки.

Сейчас законодательство РФ предусматривает блокировку фейковых новостей и штрафы до 1,5 миллиона рублей. В Озерске на 30 тысяч рублей оштрафовали женщину за публикацию в соцсети непроверенной информации о вирусе, сообщает портал «Доступ1». Также жительница Липецка была оштрафована на 15 тысяч рублей за распространение в социальной сети информации о том, что региональные власти якобы скрывают число зараженных.

23 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России может быть введена уголовная ответственность для распространителей фейков о коронавирусе. Проблема распространения ложных новостей обсуждают и депутаты Госдумы. Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что, помимо штрафов, возможно будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы.