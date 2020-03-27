Осторожно, фейк! Как мировая инфодемия добралась до Нижнего Тагила
Эпидемия коронавируса сопровождается множеством слухов, которые разносятся быстрее самой болезни. Чтобы не поддаваться панике, надо уметь распознавать недостоверную информацию. TagilCity.ru предлагает подборку, на примере которой вы научитесь выделять «дезу». Заодно повеселитесь: некоторые фейки до нелепого смешны.
Начнём с тагильской повестки. После того, как коронавирус пришёл в Россию, в соцсетях и мессенджерах то и дело распространяются предупреждения о якобы готовящихся властями мероприятиях: будут рейды, город закроют, введут комендантский час. Только вчера, 26 марта, в whatsapp-чатах начали активно рассылать сообщение о планируемых проверках в детско-юношеских секциях и кружках — мол, если они продолжат работу, то руководители школ и тренера будут наказаны, а за появление детей в общественных местах заставят платить штраф их родителей.
В тот же день полиция опровергла эти данные, но до того многие тагильчане уже успели напугаться и отправить фейк своим знакомым и раскидать по пабликам в соцсетях.
Информация о рейдах и штрафах «за гуляющих подростков» распространялась и в других регионах. Так, издание Primpress.ru рассказало о подобной рассылке в Приморье.
Порой на фейки ведутся и представители СМИ. Издание «Тагильский вариант» опубликовало заметку о поселившихся в отеле «Демидов-плаза» спортсменах из Германии, которые заражены коронавирусом. Но коллеги из АН «Между строк» выяснили, что иностранцы сняли гостиничную бронь и не приехали в город.
Из-за распространения фейков, обыгрывающих тему эпидемии, Всемирной организации здравоохранения пришлось ввести новый термин — инфодемия — и завести отдельную страницу с разоблачением мифов о вирусе.
Один из самых привлекательных плацдармов для фейкоделов — количество заболевших. Когда стало известно о первом выявлении коронавируса в Москве, по соцсетям пошла волна сообщений о 20 тысячах инфицированных. Напомним, по официальным сведениям, на данный момент во всей России зафиксировано чуть больше тысячи пациентов с положительным результатом теста на Covid-19. В то же время распространялись предупреждения о распылении дезинфицирующего средства с вертолётов — ложь быстро разоблачили.
Иностранные граждане тоже не застрахованы от лжеинформациии. На фоне того, что новый вирус подхватили и знаменитости, в список его жертв стали включать всё новых и новых известных людей, в частности Папу Римского, что опровергло итальянское правительство. Издание Sputnik проверило жалобы на то, что алматинские врачи вынуждены шить спецкостюмы из простыней, и выяснило, что медицинский персонал обладает всем необходимым в достаточном количестве.
На «России 24» раскрыли слух, что носителям вируса могут быть только определенные народы — китайцы, вьетнамцы, японцы. Совсем уж жуткий фейк разоблачили журналисты НТВ — «Смертельная китайская записка». Якобы к жителям Уссурийска подходят граждане Китая с просьбой прочитать мелкий текст на листе бумаги, те, выполняя просьбу, подносят её близко к лицу, и у них начинается головокружение, головная боль, жжение, температура и потеря сознания.
Ещё одна «подходящая» тема — дефицит продуктов. В сети то и дело демонстрируются видео и фото с пустыми прилавками и комментариями, что в условиях эпидемии товары первой необходимости быстро раскупаются, что в свою очередь провоцирует ажиотаж. Торговым сетям пришлось успокаивать покупателей и дополнительно сообщать, что нехватки продуктов нет.
Поскольку коронавирус — болезнь новая и неизвестная, легко сыграть на способах её лечения. Постоянно появляются новые защитные рекомендации и рецепты: от чеснока и уксуса, водки и табака или кунжутного масла, а также внезапно отбеливателя и коровьей мочи (?!) до арбидола. Впрочем, последнее не то чтобы фейк — скорее, агрессивный маркетинг в условиях актуальности спроса на рынке. Из-за рекламы этого средства, как помогающего в лечении коронавируса, началась антимонопольная проверка.
Немало кто воспринял пандемию как попытку заработать. Некоторые страховые компании продают полис от коронавируса на 180 дней стоимостью от 500 до 1500 рублей: в случае заражения человек будет получать от 3 до 6 тысяч рублей за каждый нерабочий день, а при летальном исходе родственники пострадавшего получат от 300 тысяч до миллиона рублей. Однако представители отрасли заподозрили, что у этого предложения есть серьёзные «дыры», и, вероятно, застрахованный не получит ничего.
На Авито за 4999 продают антикоронавирусный кулон от шаманов из Карелии, рассказали на «России 24». Также телекорреспонденты канала предупредили о появлении инстаграм-целителей, «специализирующихся» на коронавирусе, а также в качестве примера фейков рассказали о бананах-убийцах, которые якобы являются носителями Covid-19.
Но если попытки заработать имеют хоть какой-то практический смысл, то в Уссурийске работник местного завода ради забавы записал видео, где сообщил о заражении коронавирусом своего начальства. Правда, он разместил запись лишь в закрытом чате для коллег, но поскольку она ушла в массы, это послужило поводом для следственной проверки.
Сейчас законодательство РФ предусматривает блокировку фейковых новостей и штрафы до 1,5 миллиона рублей. В Озерске на 30 тысяч рублей оштрафовали женщину за публикацию в соцсети непроверенной информации о вирусе, сообщает портал «Доступ1». Также жительница Липецка была оштрафована на 15 тысяч рублей за распространение в социальной сети информации о том, что региональные власти якобы скрывают число зараженных.
23 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России может быть введена уголовная ответственность для распространителей фейков о коронавирусе. Проблема распространения ложных новостей обсуждают и депутаты Госдумы. Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что, помимо штрафов, возможно будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Автор: Мария Удинцева