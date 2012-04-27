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В магазине Нижнего Тагила нашли косметические изделия с синегнойной палочкой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В магазине Нижнего Тагила нашли косметические изделия с синегнойной палочкой

27 апреля 2012, 18:41Общество
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