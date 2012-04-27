В магазине Нижнего Тагила нашли косметические изделия с синегнойной палочкой

Это выяснили сотрудники Нижнетагильского Роспотребнадзора во время очередной выездной проверки в косметический магазин «Амели». Интересно, что проверялась, конечно, не вся продукция, а только выборочные изделия, и именно они оказались некачественными.

Так, «Молочко травяное антистрессовое» и «Пенный арома-пилинг для рук» не удовлетворяли санитарно-эпидемологическим требованиям по показателям Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) и КМАФАнМ, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний Центра гигиены и эпидемиологии.

По результатам проведенной проверки в отношении продавца применены меры административного воздействия, выдано предписание о прекращении нарушения прав потребителей.

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