Старые окна в домах близ Центрального стадиона в Екатеринбурге бесплатно заменят на пластиковые

Так, одним из аспектов является обновление улично-дорожной сети, которое приведет к оживлению движения в районе спортивного объекта. Поэтому звукоизоляция в квартирах просто необходима, передает Уралинформбюро .

Работы в 15-20 домах будет проводить СМУ «Силур» за счет бюджета. В настоящее время подрядчик производит обход квартир. Реакция, надо сказать, разная. Кто-то не верит, что это будет бесплатно, кто-то противится, а кого-то и вовсе не могут застать дома.