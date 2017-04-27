Старые окна в домах близ Центрального стадиона в Екатеринбурге бесплатно заменят на пластиковые
27 апреля 2017, 09:15Общество
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В Екатеринбурге у жителей, живущих близ Центрального стадиона, бесплатно произведут замену старых деревянных окон на пластиковые. Монтаж будет проводиться в рамках подготовки к ЧМ-2018.
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Так, одним из аспектов является обновление улично-дорожной сети, которое приведет к оживлению движения в районе спортивного объекта. Поэтому звукоизоляция в квартирах просто необходима, передает Уралинформбюро.
Работы в 15-20 домах будет проводить СМУ «Силур» за счет бюджета. В настоящее время подрядчик производит обход квартир. Реакция, надо сказать, разная. Кто-то не верит, что это будет бесплатно, кто-то противится, а кого-то и вовсе не могут застать дома.
Известно, что работы по монтажу окон должны осуществиться до 15 ноября 2017 года.
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