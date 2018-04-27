Мужчина задушил 18-летнюю девушку в подъезде дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан несовершеннолетний знакомый девушки. По итогам расследования установлено, что у молодых людей возник конфликт, и подозреваемый задушил свою подругу кабельным шнуром. Сейчас молодой человек находится под стражей, расследование дела продолжается, передает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».