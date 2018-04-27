Мужчина задушил 18-летнюю девушку в подъезде дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
27 апреля, 14:35Общество
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В начале последней недели апреля в подъезде дома на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле был обнаружен труп девушки. Подозреваемый находится под стражей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жертвой оказалась 18-летняя жительница Вагонки. Следователи определили, что смерь носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан несовершеннолетний знакомый девушки. По итогам расследования установлено, что у молодых людей возник конфликт, и подозреваемый задушил свою подругу кабельным шнуром. Сейчас молодой человек находится под стражей, расследование дела продолжается, передает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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