Суд признал незаконной перепланировку в гостинице «Солнечная» в Нижнем Тагиле

Владельцы помещений на первом этаже подали в суд на собственников второго этажа из-за затоплений . По информации от представителя истца, в гостинице на 2 этаже была проведена перепланировка и установлен санузел без имеющихся на то документов и разрешения соответствующих инстанций. 26 апреля суд признал реконструкцию помещения незаконной и обязал ответчика устранить выявленные нарушения.

Гостиницы тогда возможно не будет, потому что все должно быть приведено в первоначальное состояние. Решение суда должно быть исполнено на добровольной основе, если решение не будет выполнено, то будут следить приставы. Они же будут наказывать штрафами за неисполнение. Если же через 3 месяца помещение не будет приведено в первоначальное состояние, то приставы наймут организацию, которое выполнит эти работы. И деньги будут взысканы с ответчика объяснил представитель истца.