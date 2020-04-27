На Урале священнику запретили проповедовать за проклятие сторонников закрытия храмов

Напомним, что в проповеди от 24 апреля, опубликованной на YouTubе, схиигумен Сергий проклял всех, кто смеет закрывать храмы во время пандемии. Также он предложил всех, кто предлагает россиянам находиться в самоизоляции, изгнать в Биробиджан или на Мартинику. Кроме того, священнослужитель призвал не бояться полиции и выходить на улицу.