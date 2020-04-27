По оценке Сбербанка, российскому автопрому потребуется государственная поддержка
Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов прогнозирует майское ухудшение финансового состояния отечественного автопрома: отрасли понадобятся субсидии на возмещение фиксированных расходов, а также программы льготного автокредитования для поддержки потребительского спроса.
Newsnn пишет, что, со слов Попова, автопром является отраслью повышенных мультипликативных эффектов для экономики страны. Она обеспечивает и внутри, и в смежных отраслях и производствах занятость более 3 млн человек. Вместе с тем, отрасль в существенной мере обуславливается покупательной способностью населения, поэтому нуждается в срочной господдержке. В настоящее время ключевые автопроизводители дали старт своим производствам, но их загрузка, как и загрузка смежников и производителей автокомпонентов, не превышает 30-50%.
Согласно оценкам Сбербанка, нужна загрузка заказами всей производственной цепочки, в том числе размещение опережающих закупок со стороны госорганов и субсидии на компенсацию фиксированных расходов: ФОТ, налоги и другие.
По словам Попова, еще одной проблемой является и сбытовая сеть автоотрасли, которая в большинстве случаев не работает. Поэтому одной из мер должно стать возобновление работы автодилеров, но с соблюдением санитарных норм, как в продуктовом ретейле: социальная дистанция, наличие масок, санитайзеров и т. д. Также необходимы программы стимулирования спроса со стороны потребителей.