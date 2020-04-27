По оценке Сбербанка, российскому автопрому потребуется государственная поддержка

Newsnn пишет, что, со слов Попова, автопром является отраслью повышенных мультипликативных эффектов для экономики страны. Она обеспечивает и внутри, и в смежных отраслях и производствах занятость более 3 млн человек. Вместе с тем, отрасль в существенной мере обуславливается покупательной способностью населения, поэтому нуждается в срочной господдержке. В настоящее время ключевые автопроизводители дали старт своим производствам, но их загрузка, как и загрузка смежников и производителей автокомпонентов, не превышает 30-50%.

Согласно оценкам Сбербанка, нужна загрузка заказами всей производственной цепочки, в том числе размещение опережающих закупок со стороны госорганов и субсидии на компенсацию фиксированных расходов: ФОТ, налоги и другие.