Рост числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом

"Интерфакс" пишет, что, по словам заместителя руководителя республиканского Роспотребнадзора Заремы Каболовой, увеличение числа зараженных может быть связано с халатностью жителей республики, нарушением ими режима самоизоляции, посещением массовых мероприятий.

В соответствии с ведомственными данными, увеличение зараженных произошло с 13% до 37%. В общем в Северной Осетии 60 человек выздоровели, двое умерли.

Ранее на площади Штыба во Владикавказе состоялась незапланированная акция протеста против режима самоизоляции. Люди протестовали против ограничений и задержания оперного певца Вадима Чельдиева. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров настоял на конструктивном диалоге и позже встретился с инициативной группой.

Примерно 50 участников, в соответствии с решением суда, уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток. В несанкционированном митинге участвовали приблизительно 2 тыс. человек. По вине неустановленных участников митинга 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.