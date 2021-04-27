Артёмовская электросетевая компания вложит в инфраструктуру Приморья 240 млн

Артёмовская электросетевая компания вложит в инфраструктуру Приморья 240 млн
Артёмовская электросетевая компания вложит в инфраструктуру Приморья 240 млн
Сегодня, 03:38ОбществоФото: pixabay.com
Артёмовская электросетевая компания (АЭСК) в 2017–2021 гг. вложила в обновление сетевой инфраструктуры 200 млн рублей. С 2022 по 2026 год объем инвестиций на эти цели составит 240 млн рублей. Компания стала одной из первых, кто отреагировал на призыв властей провести ревизию энергосистемы.

Как пишет primamedia.ru, о необходимости модернизировать сети Приморья в прошлом году заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, когда тысячи людей в регионе остались без света после ледяных дождей. Предложение Трутнева поддержали губернатор Олег Кожемяко и руководство АЭСК.

За последние четыре года энергокомпания построила в Артёме более 133 км ЛЭП и свыше 2,3 тысячи опор, ввела в эксплуатацию 82 комплексные, распределительные и столбовые подстанции, совокупная мощность которых составляет 24,2 МВА. Стоит отметить, что в 2016 году доставшиеся по наследству АЭСК сети были на 95% изношены.

В следующие четыре года компания намерена восстановить сети 0,23 кВ в линии 0,4 кВ в частном секторе Артёмовского городского округа, а также реконструировать сети 6 кВ.

«Указанные мероприятия вызваны ростом количества технологических присоединений к объектам электрических сетей и необходимостью повышения надежности электроснабжения», — отметили в компании.

Как считает экономист Александр Киктенко, АЭСК, будучи частной компанией, показала гибкость и оперативность в решении подобных задач. По его мнению, таким организациям выгодно развивать инфраструктуру, потому что в будущем добросовестные и эффективные компании смогут получить компенсации от государства.

Политолог Павел Наливайко уверен, что действия АЭСК заметят на региональном уровне.

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