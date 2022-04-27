Финалистом федеральной премии объявлен ЖК «Сосновый бор» в Екатеринбурге

В текущем году в премии принимают участие 170 проектов от 100 застройщиков из 30 регионов РФ. В своей номинации жилой комплекса будет бороться с объектами Сибири и Поволжья.
Премия выявляет лучшие новостройки России в течение 14 лет и ее получение считается знаком качества и гарантом надежности девелоперов и их проектов. Одной из главных задач премии является развитие и совершенствование стандартов российского девелопмента, а также помощь покупателям в выборе жилья.
В 2022 году соревнование проходит в три этапа с марта по июнь. Во время них проводится онлайн-голосованию жюри, а также их посещение некоторых объектов. Каждого участника оценивают по нескольким критериям — месту расположения, архитектуре, инфраструктуре, стоимости и так далее. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 3 июня 2022 года в Сочи.
Отмечается, что ранее проекты «УГМК-Застройщик» тоже становились лауретами премии. В 2021 году ЖК «Нагорный» победил сразу в двух номинациях. Он был признан лучшим региональным комплексом и лучшим по концепции благоустройства и инфраструктуры. Тогда в премии участвовали более 200 проектов от 115 застройщиков из 34 регионов.
ЖК «Изумрудный бор» является одним из ключевых претендентов на победу. В 2022 году он уже получил другие крупные награды — третье место в федеральной премии «ТОП ЖК -2022» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ среди домов повышенной этажности». Также ЖК входит в десятку лучших новостроек по потребительским качествам Свердловской области и в ТОП-30 по России, согласно данным «Единый ресурс застройщика».
Жилой район «Изумрудный бор» располагается в северной части Екатеринбурга вокруг лесопарка «Пышминские озерки». Он будет состоять всего из 13 кварталов с площадью 125 гектар. Первый квартал, который на данный момент строится, получит 13 домов в окружении инфраструктуры. В 2022 году планируется открыть фитнес-центр с площадью более 4 тысяч квадратных метров с бассейном и программами для детей.
Рядом располагается крупный торговый центр с ресторанами, брендовыми магазинами и кинотеатром. На первых этажах предусмотрен инфраструктурный кластер для аптек, пиццерий и много другого. В ближайшее время там появится медицинский центр. На территории квартала летом откроется 6-ти этажный надземный паркинг, где на первом этаже будет супермаркет, а также ресепшн «УГМК-Застройщик».