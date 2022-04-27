Финалистом федеральной премии объявлен ЖК «Сосновый бор» в Екатеринбурге

Жилой район «Изумрудный бор» располагается в северной части Екатеринбурга вокруг лесопарка «Пышминские озерки». Он будет состоять всего из 13 кварталов с площадью 125 гектар. Первый квартал, который на данный момент строится, получит 13 домов в окружении инфраструктуры. В 2022 году планируется открыть фитнес-центр с площадью более 4 тысяч квадратных метров с бассейном и программами для детей.