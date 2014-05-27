Caterham посвятил пилоту Формулы-1 спецсерию спорткара Seven
Компания Caterham подготовила в честь пилота Формулы-1 Камуи Кобаяси специальную модификацию спорткара Seven 250 R. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в десять экземпляров.
Спорткар окрашен в черный глянцевый цвет. Посередине кузова проходят черные матовые полосы, а крылья изготовлены из углепластика и покрыты специальным лаком с зеленым отливом. Такое сочетание используется на автомобилях Caterham впервые.
Кроме того, спецверсию можно отличить по черным 13-дюймовым колесным дискам с серебристой окантовкой, карбоновым ковшам с четырехточечными ремнями безопасности Takata, а также по приборной панели, сделанной из углеволокна, покрытой зеленым лаком и подписанной Кобаяси.
Автомобиль оборудован 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем Ford мощностью 127 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. С нуля до ста километров в час спорткар способен ускоряться за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 196 километров в час.
Все десять экземпляров спорткара предназначены для рынка Японии. Продажи машины начались 27 мая. Цена – от шести миллионов иен (43 тысячи евро).
Кобаяси дебютировал в Формуле-1 в конце 2009 года в составе Toyota, а затем выступал в Sauber. За это время японец вышел на старт 60 гонок, набрал 125 очков и однажды поднялся на подиум. В конце 2012 года Кобаяси заменили на Эстебана Гутиерреса, и Кобаяси перешел в гонки на выносливость. В конце января было объявлено, что Кобаяси вернулся в Формулу-1, подписав контракт с Caterham. В нынешнем сезоне его лучшим результатом стало 13-е место на Гран-при Малайзии и Гран-при Монако.