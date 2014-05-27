Немецкие тюнеры построили свой вариант Seat Leon Cupra

Кроме того, тюнеры подготовили для мехатронного шасси DCC новые амортизаторы KW, которые позволяют уменьшить дорожный просвет на 45 миллиметров – со 132 до 87 миллиметров. В качестве альтернативы «Леону» можно заменить только пружины (они подходят для машин как с активной, так и с пассивной подвеской). С этом случае клиренс уменьшится на 35 миллиметров.

Также для хот-хэтча можно заказать спортивный выпуск с четырьмя патрубками, диаметр каждого из которых достигает 80 миллиметров, дополнительные аэродинамические элементы с накладками на пороги «под карбон», а также 19-дюймовые колесные диски.

Доводка силовой установки обойдется в Германии в 1899 евро, новые амортизаторы активной подвески будут стоить 2299 евро, установка другой выхлопной системы оценивается в 2023 евро, а обвес кузова и новые диски – 774 и 1851 евро соответственно.