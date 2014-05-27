Внимание Акция!
27 мая 2014, 14:00ОбществоДарья Карелина
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К замечательному празднику «Дню защиты Детей» - фотостудия Фотолайф устраивает супер акцию! Только 1 Июня детская фотосесиия в студии всего 500 рублей! Детские фотосессии всегда весёлые, яркие и...
К замечательному празднику «Дню защиты Детей» - фотостудия Фотолайф устраивает супер акцию!
Только 1 Июня детская фотосесиия в студии всего 500 рублей! Детские фотосессии всегда весёлые, яркие и милые. Профессиональная студийная фотосъемка сохранит для вашей семьи все самые ценные моменты, улыбки и детский смех. Что можем быть важнее?
Специально к празднику будет оборудована яркая детская зона!
Ждем вас в объективе наших фотокамер!
Записаться на фотосесиию можно по телефонам +79222199992, +79049816468
Участие в акции принимают дети от 0 до 14 лет)
Успевайте записываться до 1 июня! Количество мест ограничено!
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