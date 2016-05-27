В Нижнем Тагиле, согласно платёжным квитанциям, жители Вагонки за отопление в мае должны заплатить больше, чем в апреле

Они сообщили, что за май они получили платежные квитанции, в которых значилась сумма намного большая, чем та, которую они предполагали.

У нас родственники живут в доме Валёгинская, 7. Весь апрель у них работало отопление, они получили платёжку на 3000 рублей. За май, когда жилье отапливалось полмесяца, пришла платёжка на 5305 рублей поделилась с журналистом TagilCity.ru тагильчанка Алёна.

Таким образом, в мае за полмесяца отопления жильцов просят заплатить больше, чем за апрель, когда отопление работало весь месяц.

В платёжках указан какой-то долг за теплоноситель (113 рублей) и теплоэнергию (2344 рубля). Указано, что это перерасчет с 1 февраля 2015 года! Я точно знаю, что такая ситуация только в их доме. Соседние дома получили платёжки без сюрпризов поделилась с журналистом TagilCity.ru жительница Вагонки Алёна.

Обеспокоенные жильцы 200-квартирной многоэтажки стали обращаться в Управляющую компанию (далее УК). Там им рассказали, что такие данные в расчётный центр передали из МУП «Горэнерго», что сейчас в ситуации на месте разбирается специалист.

Подобным образом представители «Управляющей компании Дзержинского района», обслуживающей дом, объяснили ситуацию и журналисту TagilCity.ru:

Дело в том, что данные по отоплению «Горэнерго» передаёт напрямую в расчётный центр. УК в этом не участвует. Сегодня стали поступать звонки от жильцов. В «Горэнерго» сейчас в ситуации разбирается наш главный инженер. Жильцы уведомлены о ситуации с помощью объявлений на подъездах рассказали в приёмной УК журналисту TagilCity.ru.

В «Горэнерго», в свою очередь, сказали, что о ситуации знают, но комментировать её отказались.

Согласно постановлению №354 [О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов – прим. ред.] ответственность за выставление платёжных квитанций несёт управляющая компания, потому мы ничего вам сказать не можем рассказала представитель инспекторской группы МУП «Горэнерго».

По данным системы «Спарк», МУП «Горэнерго» сейчас находится в состоянии банкротства. Компания имеет незавершенные исполнительные производства. Индекс финансового риска оценивается как высокий.