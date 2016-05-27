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В Нижнем Тагиле, согласно платёжным квитанциям, жители Вагонки за отопление в мае должны заплатить больше, чем в апреле
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В Нижнем Тагиле, согласно платёжным квитанциям, жители Вагонки за отопление в мае должны заплатить больше, чем в апреле

27 мая 2016, 17:15ОбществоПавел Щербина
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