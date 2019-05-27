В России отменили внутрисетевой роуминг

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Постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга с 1 июня, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает информагентство ТАСС.
Медведев подчеркнул, что постановление является окончательным решением вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.
Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга, сказал премьер-министр.
В соответствии с новым законом, с 1 июня сотовым операторам запрещено взимать плату с абонентов, находящихся во внутрисетевом роуминге. В стране будут установлены единые тарифы на все звонки.
Напомним, что в июле 2017 года ФАС потребовала от крупных сотовых операторов отменить внутрисетевой роуминг, так как тарифы, по мнению ведомства, нарушили закон о защите конкуренции.
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