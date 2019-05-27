В России отменили внутрисетевой роуминг

Медведев подчеркнул, что постановление является окончательным решением вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.

Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга, сказал премьер-министр.

В соответствии с новым законом, с 1 июня сотовым операторам запрещено взимать плату с абонентов, находящихся во внутрисетевом роуминге. В стране будут установлены единые тарифы на все звонки.