Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги: пошаговая инструкция

Документ удостоверяющий личность - паспорт. Он предоставляется только для подтверждения личности и снятия копии. Отмечается, что если документы написаны не на русском языке, то обязательно должен быть предоставлен перевод, заверенный в установленном порядке;

Свидетельство о рождении ребенка;

Справка из детской поликлиники по форме 070/у-04. Она показывает, какие есть показания у ребенка для санаторно-курортного лечения. Ее оригинал отдается специалистам. На руки справка не возвращается;

Доверенность. Она становится обязательной в том случае, если вместо родителей или законных представителей заявление подает третье лицо. Она оформляется у нотариуса;

Справка о прописке ребенка;Опекунам и попечителям необходимо предоставить справку о присвоении соответствующего статуса;

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью при его наличии;

Документ о подтверждении полномочий руководителя. Его предоставляют руководители организаций, где проживают дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. В данном случае предоставляется оригинал и копия;

Документ о смене ФИО. Это может быть свидетельство о браке, расторжении брака (если фамилия изменилась), а также другие документы, способные доказать, то информация была изменена;