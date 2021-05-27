Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги: пошаговая инструкция

Самый первый вопрос, которым задаются родители, решившие отправить ребенка в лагерь — а как туда записаться? Самый простой способ — это оформление заявления через Госуслуги. Кроме того, можно обратиться в управление образования по месту жительства или в МФЦ.
Однако прежде чем начинать собирать документы, а также отправлять непосредственно заявление, важно посмотреть список лагерей, куда можно отправить ребенка и определиться, какие наиболее подходящие.
Полный список детских оздоровительных учреждений размещен на сайте Центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области. Кроме того, информация есть на сайте каждого муниципалитета.
Подать заявку на путевку в лагерь посредством портала Госуслуг может каждый свердловчанин. Главным условием предоставления места является полная оплата путевки. Список детских лагерей достаточно обширный, а потому каждый сможет подобрать подходящее для себя предложение.
При этом некоторым категориям граждан путевки предоставляются бесплатно. К таковым относятся:
Для всех остальных категорий граждан путевки предлагаются по полной стоимости или со скидкой. Ее размер может составлять от 15 до 80%. Оставшаяся сумма оплачивается государством.
Прием заявлений на отдых на лето для детей, как правило, осуществляется с 1 по 10 апреля. Выбрать можно любую смену, не обязательно первую. То есть, разделения по датам на конкретные смены нет. В санатории заявки принимаются с 25 апреля по 12 мая на любой период, а в городские лагеря с 1 по 20 апреля на любую смену.
Важно понимать, что сроки могут сдвигаться. Информацию всегда можно уточнить на сайтах местных администраций, управлений образования, а также в МФЦ.
Чтобы отправить ребенка в лагерь, необходимо собрать целый пакет документов. Все они обязательны и предоставляются сразу. Список следующий:
Стоимость путевок летних лагерей может отличаться в зависимости от местоположения, предоставляемых услуг других факторов. В среднем в Свердловской области цена составляет около 21 тысячи рублей. При этом родителям предоставляются разного рода скидки на оплату и субсидии. Последние по размерам могут достигать 80%.
Важно не забывать, что некоторым категориям детей отдых будет стоить дешевле или окажется бесплатным. К ним относятся:
В последнем случае путевка является абсолютно бесплатной.
Как мы уже говорили ранее на сайте Центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области, а также любого муниципалитета есть список лагерей, которые можно выбрать для детского отдыха.
При подаче заявления учитывайте, что допускается указывать только три лагеря или три смены в одном учреждении. Кроме того, можно дописать желательные смены или лагеря. Когда начнется распределение путевок, все пожелания будут учтены.
После того, как пакет документов будет подготовлен, а также выбраны лагеря, пора приступать к подаче заявления. Это делается посредством Госуслуг. И тут возникает первая проблема.
Дело в том, что на главной странице сайта услуга обычно не отображается и ее придется поискать.
Рассмотрим процесс на примере Нижнего Тагила:
Чтобы решить вопрос как записать ребенка в летний лагерь, нужно подать заявление на Госуслугах.
Делается это следующим образом:
Завершается отправка заявки при помощи кнопки «Подать заявление».
После того, как заявление будет зарегистрировано на сайте в личный кабинет придет уведомление. Также там будет указан уникальный номер, который рекомендуется сохранить. Кроме того, после регистрации дается пять рабочих дней на предоставление в уполномоченный орган документации в бумажном виде.
Следующий вопрос, который возникает у родителей — это сроки выдачи путевок. Как правило, распределение документов осуществляется с 29 апреля по 17 мая. И только потом уже производится выдача.
Происходит это в следующие даты:
Не всегда все проходит гладко и после подачи заявления может быть отказано в предоставлении путевки в детский лагерь. Самая первая причина — это отсутствие своевременной оплаты. Так как она не произведена, соответственно ведомства не могут выделить место для ребенка. Также есть и другие поводы.
В приеме заявления может быть отказано по нескольким причинам:
При этом бывают ситуации, когда заявление принимается, но в выдаче путевки ведомства отказывают:
Как правило, при подаче заявления проблем не возникает. Каждая графа имеет подробную информацию, что конкретно в ней должно быть написано, а сам процесс сбора документов и подачи заявки не отнимает много времени.