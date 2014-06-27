Нижний Тагил как часть «Самоцветного кольца Урала» включен в федеральную программу

По итогам голосования проект автотуристического кластера «Самоцветное кольцо Урала», представленного Свердловской областью, был включен в федеральную программу. Согласно интегральной оценке, проект входит в пятерку лучших в России, занимая четвертую строчку в рейтинге после Кемеровской области, республики Адыгея и Кабардино-Балкарии.

До середины августа Ростуризм должен осуществить распределение средства федерального бюджета 2014 года между перспективными проектами субъектов.

Нижний Тагил представлен в «Самоцветном кольце Урала» инвестиционным проектом рекреационно-туристической зоны «Набережная «Тагильская лагуна». По предварительным оценкам, он будет реализовываться с 2014-го до 2018 года, с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. По словам заместителя Главы администрации города по финансово-экономической политике Евгении Черемных, средства федерального бюджета в этом объеме составят около 360 млн рублей, муниципалитет и область внесут порядка 263 млн. Привлечение частных инвестиций планируется в объеме чуть больше 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Администрации города.

Согласно представленным планам, за пять лет набережная Тагильского пруда и часть прилегающих территорий должны полностью преобразиться. Инвестиционный проект подразумевает реконструкцию ландшафтно-исторической зоны «Лисья гора», базы водного спорта и лодочной станции с благоустройством территории парка музея-усадьбы «Демидовская дача». Кроме того, планируется построить несколько объектов сферы услуг - бары, кафе и гостиницы.