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Ученые обнаружили в космосе гигантский алмаз размером с Землю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученые обнаружили в космосе гигантский алмаз размером с Землю

27 июня 2014, 09:45ОбществоЕвгения
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