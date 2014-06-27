Ученые обнаружили в космосе гигантский алмаз размером с Землю
Обнаруженный объект представляет собой белый карлик, состоящий из кристаллизованного углерода, - конечный продукт эволюции звезд, холодное тело, размером с Землю. По словам исследователей, открытие звезды PSR J2222-0137 - большая удача для астрономов, поскольку отыскать подобные объекты крайне трудно из-за их низкой светимости.
По расчетам ученых, космическому алмазу 11 млрд лет - он ровесник Млечного пути, сообщают Вести.ру. Обнаружить карлик-алмаз удалось исключительно благодаря наличию у него пульсара, который является быстро вращающейся нейтронной звездой, испускающей «фонтаны» радиоизлучения с полюсов. Наземным телескопам удалось уловить импульс этих радиоволн.
Масса пульсара оказалась в 1,2 раза больше солнечной, а масса его компаньона - в 1,05 раза больше, чем у Солнца.
Наблюдения за системой велись на протяжении двух лет. Ученые установили, что белый карлик с нейтронной звездой находятся в созвездии Водолея в 900 световых годах от Земли. Температура карлика составляет приблизительно 2700 градусов по Цельсию.
Между тем попытки разглядеть объект в телескопы ни к чему не привели.
Расчеты показали, что мы имеем дело с белым карликом, который в 100 раз тусклее любого белого карлика на орбите нейтронной звезды и примерно в 10 раз тусклее, чем вообще любой известный белый карлик. Неудивительно, что мы не в состоянии его разглядеть прокомментировал один из авторов исследования Барт Данлэп из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Ученые считают, что подобные объекты, возможно, не такая уж и редкость во Вселенной. Однако современные приборы еще достаточно несовершенны и не позволяют их разглядеть.
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