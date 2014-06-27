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В День молодежи в Тагиле пройдет финал телешоу «МОТИВ успеха» и заработает фотобудка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В День молодежи в Тагиле пройдет финал телешоу «МОТИВ успеха» и заработает фотобудка

27 июня 2014, 15:30ОбществоПавел Сидоренко
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