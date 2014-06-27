В День молодежи в Тагиле пройдет финал телешоу «МОТИВ успеха» и заработает фотобудка

29 июня в 15:00 в парке им. Бондина начнется финал популярного телешоу «МОТИВ успеха». На протяжении семи месяцев самые смелые тагильчане демонстрировали свои таланты в эфире телеканала ОТВ. На финале шоу горожане увидят самые яркие выступления и поболеют за любимых участников, а финалисты получат подарки от генерального партнера – оператора МОТИВ. «Мобильные знатоки» смогут попробовать свои силы в викторине, победителей которой ждут фирменные оранжевые презенты.

Неподалеку от главной сцены праздника, на площади перед кинотеатром «Современник» (пр. Ленина, 25), с 17:00 будет работать фотобудка, заглянув в которую все желающие смогут совершенно бесплатно сфотографироваться и тут же забрать моментальный фотоколлаж. Те, кто готов немного подождать, как всегда смогут найти себя в альбоме официальной группы «МОТИВ сильнее правил!» ВКонтакте.