Массовые беспорядки, захват заложника и переговоры с «осужденными» прошли в ходе учений в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
27 июня 2016, 13:35ОбществоДенис Таратонов
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Массовые беспорядки тренировался подавлять сводный отряда Нижнетагильской оперативной зоны в конце прошлой недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Более 150 сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) и 3 единицы техники приняли участие в сборах в нижнетагильской колонии, сообщил ГУФСИН России. По сюжету учений, 50 «осужденных», роль которых взяла на себя часть сотрудников УИС, устроили массовые беспорядки и захватили заложника.
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Сотрудники спецслужб провели операцию по освобождению заложника, локализации беспорядков и наведению порядка. Затем условных зачинщиков «бунта» этапировали в СИЗО-3.
Учения прошли с участием начальников исправительных учреждений и их заместителей, отвечающих за охрану объектов.
Последний раз подобные учения проходили в Нижнем Тагиле в первой половине мая.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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