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Массовые беспорядки, захват заложника и переговоры с «осужденными» прошли в ходе учений в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
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Массовые беспорядки, захват заложника и переговоры с «осужденными» прошли в ходе учений в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

27 июня 2016, 13:35ОбществоДенис Таратонов
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