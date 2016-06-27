Массовые беспорядки, захват заложника и переговоры с «осужденными» прошли в ходе учений в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Более 150 сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) и 3 единицы техники приняли участие в сборах в нижнетагильской колонии, сообщил ГУФСИН России. По сюжету учений, 50 «осужденных», роль которых взяла на себя часть сотрудников УИС, устроили массовые беспорядки и захватили заложника.

Сотрудники спецслужб провели операцию по освобождению заложника, локализации беспорядков и наведению порядка. Затем условных зачинщиков «бунта» этапировали в СИЗО-3.

Учения прошли с участием начальников исправительных учреждений и их заместителей, отвечающих за охрану объектов.

Последний раз подобные учения проходили в Нижнем Тагиле в первой половине мая.