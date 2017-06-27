"Консулу - 14 лет!"

Обе даты коллектив медицинского центра «Консул» встретил большим корпоративным торжеством. Дорожка звезд, аплодисменты, чествование стажистов, юбиляров и именинников, подарки и благодарности – всем этим был полон солнечный воскресный день.

«14 лет - прекрасная пора в человеческом измерении, – отметил в своем поздравлении генеральный директор Медицинского центра «Консул Ю.А. Яков. - Она говорит о том, что костяк коллектива сложился, проверен на прочность, устойчивость и сплоченность. С таким коллективом можно смело идти вперед».

На протяжении всего праздника поздравления сменялись яркими номерами веселого капустника, в подготовке которого приняли активное участие все присутствующие. А впереди… Впереди дорога длинной в год к славному 15-летнему юбилею.