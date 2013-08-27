Сегодня в Нижнем Тагиле отмечают День российского кино!

Так, в связи с этим был издан Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото – и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии эта дата и стала считаться Днем Советского кино, а позднее - Днем кино России.

Первый российский фильм всего 7 минут. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стержень».

В Нижнем Тагиле также отмечают этот день, но немного позже. Как сообщили нам в кинотеатре «Красногвардеец», в рамках Дня российского кино открывается новый сезон в клубе «Киногурман» с 29 сентября.

А вообще, сегодня в Екатеринбурге премьера нового фильма российского режиссера Алексея Федорченко «Небесные жёны луговых мари», но мы его покажем с 12 сентября, как и во всей стране. Этот фильм получил, кстати, очень много призов рассказали журналисту TagilCity.ru в кинотеатре.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех киноманов с Днём российского кино!