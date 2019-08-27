Северный поселок на два дня останется без холодной воды

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С 9 часов утра 28 августа до 9 часов утра 30 августа в микрорайоне Северный в Нижнем Тагиле будет отсутствовать холодное водоснабжение, информирует администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этот период будут осуществляться работы по устранению технологического нарушения на водоводе, обеспечивающим холодным водоснабжением жителей микрорайона. ООО «Водоканал-НТ» будет производить замену участка трубы диаметром 400 миллиметров.
Будет обеспечен привоз воды в социальные объекты — детский сад № 3 и поликлинику, населению воду можно будет получить у магазинов «Магнит» по адресам улица Щорса, 23 и улица Днепровская, 7. График привоза воды будет передан населению сотрудниками управляющих компаний.
Также жителей поселка уведомляют, что на указанный период будут снижены параметры горячего водоснабжения.
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