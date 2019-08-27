Северный поселок на два дня останется без холодной воды

В этот период будут осуществляться работы по устранению технологического нарушения на водоводе, обеспечивающим холодным водоснабжением жителей микрорайона. ООО «Водоканал-НТ» будет производить замену участка трубы диаметром 400 миллиметров.

Будет обеспечен привоз воды в социальные объекты — детский сад № 3 и поликлинику, населению воду можно будет получить у магазинов «Магнит» по адресам улица Щорса, 23 и улица Днепровская, 7. График привоза воды будет передан населению сотрудниками управляющих компаний.