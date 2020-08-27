В Нижнем Тагиле сиротам купят 12 квартиры на 14,8 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле сиротам купят 12 квартиры на 14,8 миллиона рублей

Сегодня, 14:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» объявило конкурс по поиску исполнителя на предоставление 12 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле на общую сумму 14,8 миллиона рублей.

В общей сложности размещено шесть закупок.

Согласно техническому заданию, площадь каждой из квартир должна быть не менее 31 квадратного метра без учета площади лоджий и балконов, веранд и террас. Жилое помещение может располагаться в многоквартирном доме, этажность не имеет значения. Кроме того, оно должно соответствовать техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Квартира должна являться собственностью продавца, не иметь никаких обременений, отчуждений или являться залоговым имуществом.

Срок подачи заявок от потенциальных исполнителей — до 9 сентября 2020 года. Срок действия контракта — до 31 декабря 2020 года.

В июне двое детей-сирот получили ключи от новых квартир. На тот момент для 14 тагильчан было приобретено новое жилье. Кроме того, в январе 2020 года было куплено 35 квартир и запланировано приобретение еще 60.

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