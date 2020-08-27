В Нижнем Тагиле сиротам купят 12 квартиры на 14,8 миллиона рублей

Согласно техническому заданию, площадь каждой из квартир должна быть не менее 31 квадратного метра без учета площади лоджий и балконов, веранд и террас. Жилое помещение может располагаться в многоквартирном доме, этажность не имеет значения. Кроме того, оно должно соответствовать техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.