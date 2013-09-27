Подготовь свой автомобиль к зиме!

ŠKODA AUTO Россия и автоцентр Европа Авто Тагил объявляют о запуске осенней сервисной акции, которая пройдет в период с 15 сентября по 30 ноября 2013 года.

Согласно условиям акции, вы сможете приобрести пакет диагностических работ для проверки готовности автомобиля к эксплуатации в зимний сезон по фиксированной цене 999 рублей!



Содержание пакета диагностических работ:

Компьютерная диагностика электронных систем (считывание кодов неисправностей);

Проверка АКБ (с определением фактической емкости);

Проверка тормозной системы на диагностическом стенде;

Проверка эффективности работы системы отопления салона (включая проверку салонного фильтра);

Проверка уровней эксплуатационных жидкостей (охлаждающей, тормозной жидкости, масла в двигателе) и плотности антифриза;

Проверка качества тормозной жидкости;

Проверка наружного освещения;

Проверка состояния щеток стеклоочистителя.



Кроме того, владельцы постгарантийных автомобилей после прохождения диагностики могут воспользоваться выгодным предложением на замену масла в двигателе на следующих условиях: 1 литр масла Castrol EDGE Professional/Shell Helix по цене 300 рублей* .

В даты проведения акции будут действовать специальные цены на широкий спектр сезонных оригинальных аксессуаров ŠKODA**.



Подробности акции в нашем автоцентре и по многоканальному телефону: (3435) 471-201