Подготовь свой автомобиль к зиме!
ŠKODA AUTO Россия и автоцентр Европа Авто Тагил объявляют о запуске осенней сервисной акции, которая пройдет в период с 15 сентября по 30 ноября 2013 года.
ŠKODA AUTO Россия и автоцентр Европа Авто Тагил объявляют о запуске осенней сервисной акции, которая пройдет в период с 15 сентября по 30 ноября 2013 года.
Согласно условиям акции, вы сможете приобрести пакет диагностических работ для проверки готовности автомобиля к эксплуатации в зимний сезон по фиксированной цене 999 рублей!
Содержание пакета диагностических работ:
Компьютерная диагностика электронных систем (считывание кодов неисправностей);
Проверка АКБ (с определением фактической емкости);
Проверка тормозной системы на диагностическом стенде;
Проверка эффективности работы системы отопления салона (включая проверку салонного фильтра);
Проверка уровней эксплуатационных жидкостей (охлаждающей, тормозной жидкости, масла в двигателе) и плотности антифриза;
Проверка качества тормозной жидкости;
Проверка наружного освещения;
Проверка состояния щеток стеклоочистителя.
Кроме того, владельцы постгарантийных автомобилей после прохождения диагностики могут воспользоваться выгодным предложением на замену масла в двигателе на следующих условиях: 1 литр масла Castrol EDGE Professional/Shell Helix по цене 300 рублей* .
В даты проведения акции будут действовать специальные цены на широкий спектр сезонных оригинальных аксессуаров ŠKODA**.
Подробности акции в нашем автоцентре и по многоканальному телефону: (3435) 471-201
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!
Ежедневно: с 09:00 до 21:00
* Указана рекомендованная розничная цена 1 литра масла Castrol EDGE Professional/Shell Helix с НДС. Предложение ограничено.
** Рекомендованные розничные цены С НДС. Предложение ограничено.
*** Сроки проведения акции с 15.09.2013-30.11.2013