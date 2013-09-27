Сегодня тагильчане отмечают День воспитателя

Дошкольники особенно подвержены влиянию родителей, бабушек и дедушек, друзей родителей, поэтому важно, чтобы у каждого ребенка был опыт общения с грамотным воспитателем. Именно он в некотором смысле закладывает основы здоровья и участвует в формировании личности. Благополучие и дальнейшее стремление к жизни, к знаниям как раз и формирует воспитатель.

Многие сейчас все отдали чтобы вернуться к тому времени, когда можно было спать в обед, гулять и играть весь день. Чудесное время - дошкольные годы!

Тем временем проходит региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Уже известно, что в нем принимали участие 11 работников дошкольной сферы из Нижнего Тагила, но на сегодняшний момент всего пятеро россиян вышли в финальные этапы конкурса. Среди них и наша землячка - Елена Липчинская, воспитатель из детского сада №146. Сегодня, в свой профессиональный праздник, финалисты продемонстрируют навыки и умения работать среди ребятишек, представят свои образовательные программы и многое другое. Победитель получит 100 тысяч рублей, второе место - 60 и третье - 40!

Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех дошкольных работников с профессиональным праздником и желает Елене победы во всероссийском конкурсе!