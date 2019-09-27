Глава Нижнего Тагила позравил дошкольных работников с профессиональным праздником
27 сентября в музее-усадьбе «Демидовская дача» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил воспитателей и работников детских садов с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации.
В своей поздравительной речи глава города отметил, что быть воспитателем нелегко и очень ответственно.
От всей души поздравляю вас с праздником! Благодарю за чуткость, преданность делу, педагогическое мастерство и особый подход в воспитании самых маленьких жителей города. Желаю вам здоровья, счастья,терпения и любви, творческих успехов в вашем благородном деле. Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и светлые улыбки ваших воспитанников и их родителей,сказал Владислав Пинаев.
К поздравлениям присоединились заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Ольга Третьякова, заместитель начальника управления образования Татьяна Гура и председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Людмила Кузнецова.
Лучшим педагогам вручили благодарственные письма и почётные грамоты, а воспитанники детских садов выступили перед собравшимися с музыкальными номерами.