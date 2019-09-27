В Свердловской области из-за отставания в уборке урожая могут ввести режим ЧС
Сегодня, 18:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за сложных погодных условий в некоторых районах Свердловской области идёт отставание по уборке урожая. В связи с этим там могут ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил министр АПК и продовольственного рынка региона Дмитрий Дегтярев, пишет Regnum.
Районы с отставанием находятся на западе области — это Ачитский, Красноуфимский и Шалинский. Там уборка урожая замедляется из-за выпадения осадков.
При введении режима ЧС сельхозпроизводители, которые не успеют собрать урожай, смогут получить субсидии от государства.
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