Медведев поручил пересмотреть правила работы общепита

В нескольких регионах страны с нового года планируется провести эксперимент по ослаблению надзора над предприятиями общественного питания. В связи с этим председатель правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения, как именно будет проходить эксперимент, сообщает РИА Новости.
Ранее, в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24», Медведев уже давал пояснения, как действуют российские власти, чтобы стимулировать рост экономики и развитие социальной сферы. В программе также принимали участие члены кабинета министров, которые рассказали о работе профильных ведомств.
В поручении Медведева правительству говорится, что с 1 января 2020 года в Москве, Республике Татарстан, а также Калининградской области начнется проведение эксперимента. Его главная цель — ограничить контрольные мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности, производства, хранения и перевозки производимой продукции на предприятиях общественного питания.
Исполнить его должны Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг. Их задача — проработать действия с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и объединениями предпринимателей.
Согласно поручению, крайний срок исполнения — 15 октября 2019 года. К этой же дате должны быть составлены предложения по пересмотру санитарных правил, которые касаются организаций общепита, изготовления продуктов, их хранения и соблюдения сроков годности.
Это же поручение указывает на необходимость подготовки предложений по переходу на требования Евросоюза в сфере организации питания.