Медведев поручил пересмотреть правила работы общепита

Ранее, в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24», Медведев уже давал пояснения, как действуют российские власти, чтобы стимулировать рост экономики и развитие социальной сферы. В программе также принимали участие члены кабинета министров, которые рассказали о работе профильных ведомств.

В поручении Медведева правительству говорится, что с 1 января 2020 года в Москве, Республике Татарстан, а также Калининградской области начнется проведение эксперимента. Его главная цель — ограничить контрольные мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности, производства, хранения и перевозки производимой продукции на предприятиях общественного питания.

Исполнить его должны Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг. Их задача — проработать действия с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и объединениями предпринимателей.

Согласно поручению, крайний срок исполнения — 15 октября 2019 года. К этой же дате должны быть составлены предложения по пересмотру санитарных правил, которые касаются организаций общепита, изготовления продуктов, их хранения и соблюдения сроков годности.