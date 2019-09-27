В Нижнем Тагиле число камер «Безопасного города» увеличилось вдвое

В Нижнем Тагиле и Горноуральском округе зарегистрированы 3210 преступлений, что на 167 больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно статистике преступлений за последние десять лет, то их количество снизилось почти в два раза. А раскрываемость выросла на 20%.