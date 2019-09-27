В Нижнем Тагиле число камер «Безопасного города» увеличилось вдвое

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Полиция Нижнего Тагила реализует третий этап системы «Безопасный город». По программе планируется увеличить количество камер видеонаблюдения вдвое, сообщил начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» на заседании городской думы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня в городе установлено 517 камер — 74 поворотных и 443 стационарных. За 2019 год выявлено 153 нарушения административного характера.
В Нижнем Тагиле и Горноуральском округе зарегистрированы 3210 преступлений, что на 167 больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно статистике преступлений за последние десять лет, то их количество снизилось почти в два раза. А раскрываемость выросла на 20%.
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