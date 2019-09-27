В СМИ сказали, что осенью растёт спрос на услуги нянь. Правда? Похоже, нет

По запросу «няня» в Нижнем Тагиле «Авито» выдаёт всего около 40 предложений, при этом часть — недействующие или рекламируют соки и питание с созвучным названием. Для сравнения, в Екатеринбурге этот же сайт предложит почти 300 вариантов. Впрочем, и спрос на нянь в Нижнем Тагиле ниже, чем в свердловской столице. Для сравнений на другом сайте «Юла» помощниц по уходу за детьми ищут девять мам, а в Нижнем Тагиле — 0.

Отметим, что требования к няням не самые высокие. Одна из нанимательниц рассказала, что нашла няню только для того, чтобы та носила её ребёнка.

Я всегда дома, но мне нужен был человек который носила бы моего ребёнка, потому что у меня самой на это просто не всегда хватает физических сил,рассказала женщина.

Другие родители напротив — ищут не просто няню-сиделку, а педагога.

Первое, что важно, образование — педагогическое. Все-таки должна быть медицинская осведомленность, если какая-то ситуация экстренная случится, чтобы она не растерялась и помогла ребенку, чтобы она была здоровой, перечисляет ищущая няню Анастасия.

В целом и сами потенциальные няни предлагают простой набор услуг по уходу за ребёнком — «накормлю, напою и спать уложу». Большая часть из них не имеет высшего образования, как и рекомендаций, и медицинской книжки.

Я многодетная мама, [у меня] трое детей. Я ими занимаюсь и, мне не сложно помогать другим. Я работаю не официально, веду детские занятия. Специального образования нет, сама всё изучаю, вебинары прохожу, рассказала «мама на час» Юлия.

Стоимость услуг тагильских «мэри поппинс» колеблется от 100 до 350 рублей в час, а некоторые и вовсе не указывают в объявлении суммы, поскольку готовы договориться на любую другую.

Цену не буду говорить, цена договорная. Естественно, не дорого, чтобы было не накладно родителям, сообщила няня Елена Мифтахова.

Несколько иная картина на специализированном сайте «Наша няня». Там количество ищущих работу нянь — 64. Свои услуги предлагают в частности бывшие преподаватели и воспитатели. Есть также объявления от мужчин. Правда, мы нашли только одно. Орфография и пунктуация сохранена:

Всё что вас интересует расскажу на собеседование лично. С 9 лет няньчусь с детьми. в озновном родственники друзья. Окончил кулинарныи техникум в 2012. в 2008-2009 курсы по ремонту оборудованию.

Однако спрос на этих источниках тоже невелик — всего 15 заявок. Судя по откликам, нанимают нянь чаще не по объявлениям в сети, а по рекомендациям через знакомых.