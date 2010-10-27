200 свердловских милиционеров принесут присягу в Нижнем Тагиле
27 октября 2010, 17:55ОбществоАнка
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Торжественная церемония принятия присяги пройдёт в центре профессиональной подготовки ГУВД по Свердловской области в пятницу, 29-октября.
Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» директор центра Сергей Волощук, здесь проходят обязательное обучение все поступающие на службу в милицию. Готовят к работе милиционеров в течение 4-х месяцев. В пятницу здесь принесут присягу 200 милиционеров со всей Свердловской области, прошедшие подготовку в центре. Среди них около 60-ти тагильчан. После присяги сотрудники милиции разъедутся по своим отделам и приступят к несению службы, отметил Сергей Волощук.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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