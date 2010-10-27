С гордостью о прошлом. Студенты играют в интеллектуально-патриотические игры
Всю неделю в техникумах, училищах и вузах Тагилстроевского района проходит интеллектуально–патриотическая игра «С гордостью о прошлом!», посвященная празднованию Дня народного единства.
Игра состоит из нескольких этапов. Первый - «блеф-игра», где нужно согласиться с утверждением ведущего, либо опровергнуть его. Второй этап получил название «Слабое звено» - если участник не может ответить на вопросы, то он выбывает из конкурса. На третьем этапе под названием «Сто к одному» участникам предлагается вопрос, и нужно отгадать самые популярные среди молодежи ответы на него.
Как пишет городской портал ntagil.org, эта игра даст студентам возможность не только показать свои знания, но и пополнить багаж знаний по истории. Серия интеллектуально-патриотических игр будет проходить до конца года. Так, в ноябре – декабре среди молодежных организаций предприятий Тагилстроевского района состоятся игры «Все на выборы» и «Конституционные права человека».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM