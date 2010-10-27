Ссора с татуировщиком может дорого стоить

Рисунок сопровожден непристойной надписью. Клиент пришел, чтобы сделать на спине татуировку - символы инь и ян с драконами, однако в процессе выполнения заказа клиент и мастер поссорились. В результате на коже клиента появилось совсем не то, что он заказывал. По словам потерпевшего, после нанесения рисунка мастер избил его и выгнал из мастерской. Теперь художнику по телу грозит судебное разбирательство. Он обвиняется в разбое с причинением телесных повреждений и по одному эпизоду об угрозе общественной нравственности. Кроме того, клиент понес и материальный ущерб, так как удаление татуировки будет стоить примерно 2 тыс. долл.