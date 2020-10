Сбербанк: вкладчики предпочитают накопительные счета

Руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев заявил о предпочтении клиентами Сбербанка накопительных бессрочных продуктов. К вкладам в настоящее время интерес уменьшился.

Портфель рублевых счетов банка за январь — сентябрь этого года поднялся почти на двадцать пять процентов. Показатель составил пять с половиной триллионов рублей. Newsnn.ru пишет, что в Сбербанке этот момент обуславливают тем, что при снижении ставок по вкладам клиенты, создавая финансовый резерв, выбирают накопительные бессрочные продукты с возможностью неограниченного выполнения операций. Вместе с тем в рамках действующих ограничительных мер, обусловленных пандемией COVID-19, вкладчики стали все больше пользоваться цифровыми каналами. Статистика digital по срочным вкладам выросла в полтора раза, по актуальным счетам — на пять процентов. На сегодняшний день показатель достиг уровня семидесяти семи процентов. Отмечается, что со слов Царева, действующий портфель пассивов физлиц составляет примерно пятнадцать триллионов рублей.

