Активисты ЕР помогут врачам и гражданам во время самоизоляции в регионах страны

Волонтеры из «Единой России» придут на помощь гражданам, вынужденным соблюдать режим самоизоляции из-за болезни или нахождения в группе риска, организовав доставку продуктов, лекарств и иных предметов первой необходимости. Также добровольцы будут оказывать содействие врачам и медучреждениям.

Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, добровольцы от ЕР помогут медикам с выездами на вызовы к больным и маршрутизацией пациентов в больницах и поликлиниках, возьмут на себя работу с документами и прием звонков от граждан в кол-центре. И разумеется, активисты продолжат опекать тех, кто проходит лечение на дому или сидит дома на самоизоляции. Турчак отметил, что в каждом регионе имеются индивидуальные запросы, которые будут отрабатывать активисты из ЕР, пишет nashgorod.ru. Глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медицинский персонал постоянно работает в условиях предельной нагрузки. И добровольные помощники могут помочь их уменьшить. Проценко также выразил надежду, что волонтеры помогут и в плане проведения разъяснительной работы с населением по вопросу вакцинации. В завершение он поблагодарил активистов-единороссов за желание помочь в трудной ситуации. О готовности помочь властям, медработникам и согражданам в условиях роста заболеваемости коронавирусом заявили члены «Волонтеров Победы», «Молодежки ОНФ» и других волонтерских объединений. Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что добровольцам понадобится транспорт, средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также помещения для организации кол-центров и др. Информация об этом и иных необходимых для работы условиях будет передана региональным отделениям «Единой России». Отмечается, что самый первый волонтерский центр партии был основан в марте 2020 года в Калуге, а затем буквально за месяц сеть таких центров распространилась по всей стране, объединив свыше ста тысяч активистов. За все время пандемии добровольцы оказали неоценимую помощь гражданам и медицинским работникам. На сайте ER.RU сообщается, что еще в первую волну пандемии волонтеры передали больницам двести легковых автомобилей для выездов врачей на вызовы, реанимобили, защитные костюмы для медработников и средства индивидуальной защиты для граждан. Кроме того, «Единая Россия» вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома» передала школьникам из малообеспеченных семей более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения. Волонтерский центр «Единой России» в Свердловской области продолжает свою работу. В отличие от периода первой и второй волны коронавируса, сейчас деятельность волонтеров больше направлена на помощь медицинским учреждениям. Несмотря на значительное снижение количества заявок от граждан на доставку продуктов питания и лекарств, медицинский персонал по-прежнему нуждается в волонтерской помощи. Такую помощь зачастую организуют и партийные депутаты. Так, депутат Гордумы Екатеринбурга от партии «Единая Россия» Алексей Вихарев организовал работу волонтеров в горбольнице № 23. «В период пандемии у медиков запредельная нагрузка. Чтобы немного им помочь, с разрешения руководства медучреждения нашел добровольцев. Они разносят документы по кабинетам, помогают пациентам сориентироваться в больнице, в стационаре разносят еду, моют полы, если требуется», — отметил депутат.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter